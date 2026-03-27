開幕戦でさっそくルーキーたちが輝いた。巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手は球団６４年ぶりのルーキー開幕投手を務め、王者・阪神相手に６回１失点の好投。球団史上初めての新人開幕戦先発勝利を挙げた。同じくロッテで７６年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト２位・毛利海大は５回０封で初勝利。２人の新人開幕投手が勝利するのは、１９５２年の三船正俊（阪神）、大田垣喜夫（広島）以来、実に７４年ぶりの歴史的快挙とな