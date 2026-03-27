「ロッテ３−１西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが開幕戦を白星で飾った。７６年ぶりの新人選手による開幕投手となったドラフト２位の毛利が５回無失点でプロ入り初勝利。４年ぶり開幕スタメンの松川が好リードと２打点の活躍。サブロー監督は就任初勝利となった。サブロー監督は初勝利に「もうそれは嬉しいです。嬉しいけど、僕が勝ったことよりも、毛利が勝てたことが嬉しいです」と期待に応えた左腕をね