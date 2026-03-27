アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新映像が公開された。【動画】萩原千速の雄叫び！公開された映画『コナン』最新映像30秒の告知映像は、4月10日の公開日までのカウントダウンが始まっており、公開まで2週間を切って、いよいよ最終局面へと突入した最新作への期待値が高まる仕上がりに。限界突破を感じさせる、今年のメインキャラクター・萩原千速の雄叫び