やむを得ずケガをしてしまうことはあると思います。でも、「ケガをしてもOK！」みたいな考えはちょっと違いますよね…。何度言っても夫のこの考えは変わらぬまま。ある日、事件が起きてしまうのです…!!【まんが】夫の危機管理能力が低すぎる！(ウーマンエキサイト編集部)