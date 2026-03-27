こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した彗星「C/2025 K1 (ATLAS)」です。左から順に、2025年11月8日・9日・10日と3日間連続で撮影されたこの画像は、C/2025 K1が崩壊していく貴重な過程を捉えたものです。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した彗星「C/2025 K1」。左から順に、2025年11月8日・9日・10日に取得したデータを使って作成（Credit: Image: NASA, ESA, Dennis Bodewits (AU); Image Processing: Joseph DePasquale