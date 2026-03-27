気象予報士でタレントの穂川果音（40）が27日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、同番組を卒業した。いつもは番組最後のお天気コーナー担当だが、この日は特別にMCとしての出演。「正直、3月頭に卒業するって告知して、この1カ月は早すぎて。さらにMCまでやらせてもらえると思わなかったから、てんこ盛りの1カ月で…。何か良くないです」。目を潤ませながらも、笑って話した。進行役のテレ