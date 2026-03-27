４人組ボーイズグループ・ＯＷＶが２７日、東京・木場のデイリースポーツ東京本社を訪問。新シングル「ＲＯＣＫＥＴＭＯＤＥ」（４月８日発売）と、６都市を巡る２年ぶりの全国ツアー「ＯＷＶＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６−ＳＱＵＡＤ−」（７月４日、神奈川・ＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで開幕）を告知した。持ち前のパフォーマンス力とバラエティー力で人気急上昇中の４人が放つ新シングルはその勢いを体現するようなダ