見せつけられる▶▶この作品を最初から読む姉は10歳、妹は9歳。両親が離婚し、父も母も去っていきました--。母子3人の新たな生活が始まると思っていた姉妹。しかし姉の朋と妹の真由は、いきなり伯母の家に預けられ、行き先も告げず去っていく母の背中を見送ります。お父さんもお母さんも、自分が幸せになりたくて私たちが邪魔になったのか…。愛人と暮らすため家族を捨てた父、自分の人生をやり直すために子どもを捨てた