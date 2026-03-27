バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャの状態に、大きな懸念が広がっている。ハフィーニャは26日に行われた国際親善試合のフランス代表戦でスタメン出場を飾ったが、ハーフタイム中の交代を余儀なくされていた。スペインメディア『アス』は27日、「フランスとの親善試合中にハムストリングを痛めたハフィーニャは、以前に2カ月の離脱を強いられた時と同じ箇所を負傷した可能性がある」と報道。引き続き検査を行い