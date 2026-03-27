【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海が、U-NEXTで独占配信される『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の“京都決戦篇”で高杉晋作役を務める。 ■「今の自分がこの場に向き合えたことを心から嬉しく思います」（北村匠海） 3月26・27日にTBSで放送されたスペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』“江戸青春篇”第2夜放送後の予告にて解禁された。 本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒