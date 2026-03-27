2026年3月22日、中国のSNS・小紅書（RED）に「なぜ『呪術廻戦』第3期は、自分にとってどこか違和感があるように感じるのだろうか」と題した投稿があり、中国のネットユーザーからさまざまな意見が寄せられている。投稿者は「前の2シーズンはとてもテンポよく、爽快に視聴できたのだが、第3期はどこか妙な違和感がある。制作の問題というわけでもない。MAPPAの実力については言うまでもなく、演出やアクション、特効なども非常に優