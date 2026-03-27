◇パ・リーグ日本ハム5ー6ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムの伊藤大海投手（28）が宿敵ソフトバンク打線に5回2/3を投げ、9安打5失点。打線の援護を受けて負け投手とはならなかったが、3発を被弾し「ちょっと打たれすぎ。要所要所で甘く入ったところをしっかり捉えられた」と振り返った。24年以来2年ぶり2度目の開幕投手。「（開幕戦）独特の雰囲気だったり緊張感っていうのはもちろんありました。