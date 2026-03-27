ロシアの独立系メディア「ベル」などは２６日、プーチン大統領がモスクワでこの日に開催されたロシアの経営者団体との非公開会合で、ウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）の制圧まで戦闘を継続する方針を示したと報じた。赤字に悩む予算を安定化させるため、資金供出も求めたという。戦費を確保した上で、戦場で決着をつける考えとみられる。報道によると、プーチン氏は「ドンバスの境界まで前進する」と語