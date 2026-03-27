実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が27日、自身のXを更新。ABEMAの恋愛リアリティ番組「恋愛病院」に出演する「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）について言及した。ひろゆき氏はABEMA新番組の動画を公開。「石丸伸二さんの恋愛リアリティ番組のコメンテーターやってます」と明かした。「人付き合いが下手な人たちの恋愛なので、奥手の人の心理を読みながら行動を分析するというミステリーみたい番組。。。」（原文ま