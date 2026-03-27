横浜ＤｅＮＡの開幕戦を盛り上げたオープニングセレモニー＝横浜スタジアム（花輪久写す）プロ野球の横浜ＤｅＮＡベイスターズは２７日、本拠地横浜スタジアム（横浜市中区）で今季の開幕戦を迎えた。東京ヤクルトスワローズに２−３で逆転負けを喫し、相川亮二新監督の初陣を白星で飾れなかった。打線は一回、牧秀悟内野手が初球をたたいて先頭打者本塁打とし、１点を先制。しかし、３年連続の開幕投手を務めたエース東克樹