29日の最終回前に異例の発表だ。WOWOWで放送・配信中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』(毎週日曜22:00〜)のシリーズ続編が制作されることが27日、明らかになった。2027年に放送・配信開始予定。『北方謙三 水滸伝』続編決定本作は、作家・北方謙三による累計発行部数1160万部超の大河小説『水滸伝』を原作に、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真