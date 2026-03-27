大人がこの春、抜け感のある着こなしを楽しむなら、スウェットパンツをうまくコーデに取り入れてみて。ラフになりすぎず大人も穿きやすいアイテムが【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】に登場しています。今回は、おしゃれさんもイロチ買いしたという「優秀パンツ」をご紹介。ぜひ売り切れ前にゲットして。 縦のラインが強調されるストレートパンツ 【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,9