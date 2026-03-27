◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６Ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダスタジアム）中日が４点差をひっくり返され、延長１０回サヨナラ負けを喫した。２年ぶり２度目となる開幕戦のマウンドに上がった柳は６回６安打１失点、５奪三振。２―１の９回に打線が４安打などで３点を追加したが、その裏に送り出したアブレウが誤算だった。４点リードで登板するも、２本の安打と四球で満塁のピンチを迎え、代打・モンテロの２点適