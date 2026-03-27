◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）がプロ先発し、６回３安打１失点で球団史上初の新人開幕投手での白星を挙げた。初回は２死から森下に左前打を許したが、佐藤を左飛で無失点スタート。冷静に腕を振り、序盤を無失点で終えた。２―０の４回は１死一、三塁から大山に中犠飛を許したが、慌てることなく続く中川を遊ゴロに抑えた。６回は中野、森下、佐