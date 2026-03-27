◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２ＤｅＮＡ（２７日・横浜）ＤｅＮＡが１点差で惜敗。今季から指揮を執る相川亮二監督は無念の黒星スタートとなった。試合後、相川監督は公式戦初采配を「やっぱり難しい。１点を取る、守ることの難しさを感じた」と振り返った。開幕マウンドを託した東克樹投手については「粘り強く投げてくれた。本当にホームランのところだけ」と評価。東をリリーフしたホセ・ルイーズ投手、坂本裕哉投手