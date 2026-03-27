◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人の新助っ人、ボビー・ダルベック内野手が「４番・一塁」で先発出場し、来日１号ソロで勝利に貢献した。２―１の４回１死で外角スライダーをバックスクリーン弾。第９７代４番としての初戦でいきなり、ビッグアーチを描いた。メジャー通算４７発のパワーをまざまざと見せつけ「中軸を担うことは慣れてるので、心地よい重圧の中でプレーできた」と頼もしく笑った