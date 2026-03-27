お笑いコンビ・「ハライチ」の岩井勇気とお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が２７日、料理系ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「トゥンクックチャンネル」を開設した。料理とお酒を愛する２人が“作って飲んでゆったりトーク”をテーマに、おつまみ作りと雑談を楽しむ同チャンネル。公開された初投稿動画「豚バラの黒酢炒め〜ヨーグルト添え〜」では、岩井発案の料理を調理しながら、チャンネル名の由来やプライベートトークを繰