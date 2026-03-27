マンチェスター・ユナイテッドの中盤を支えるカゼミロが、サポーターからの熱烈な残留要請を退け、今季限りでオールド・トラッフォードを去る意思を改めて表明した。34歳を迎えたブラジル代表の重鎮は、契約延長の選択肢を有効にせず、今夏にフリーで新天地を求めることを決断。3月15日のアストン・ヴィラ戦でゴールを決め、交代時にファンから「あと1年」と合唱されるほどの愛を受けながらも、その決意が揺らぐことはなかった。カ