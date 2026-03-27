レアル・ベティスで好パフォーマンスを続けるアントニーが、2026年ワールドカップ出場について『El Chiringuito TV』で語った。今季は公式戦で12ゴール9アシストを叩き出し、スペインの地で活躍を披露。マンチェスター・ユナイテッドでの苦境を乗り越え、アヤックス時代の輝きを取り戻しつつある。2026年ワールドカップ出場を夢見る26歳は、「常に100％の状態でいられるようケアしている」と語り、セレソンの黄色いシャツへの強い