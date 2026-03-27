山田裕貴が主演を務めるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に北村匠海が出演することが発表された。 参考：今田美桜と振り返る『あんぱん』のぶの軌跡北村匠海は「さらっと救ってくれる人」 本作は、橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写化する“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き