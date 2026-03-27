26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスBの準決勝が行われ、スウェーデン代表はウクライナ代表と対戦し、3-1の勝利を飾った。そんなこの試合で圧巻の活躍を見せたのがアーセナルに所属するヴィクトル・ギェケレシュだ。スウェーデンのギェケレシュは開始早々の6分に先制ゴールをもたらすと、51分と73分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成。この大一番でストライカーがチームを勝利に導く仕事ぶりを見せたの