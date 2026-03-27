竹丸は堂々たるピッチングで球団史上初の快挙をやってのけた（C）産経新聞社巨人は3月27日に行われた阪神との開幕戦（東京ドーム）に3-1と勝利。先発したドラ1左腕の竹丸和幸が6回3安打1失点と圧巻ピッチングだ。【動画】落ち着きぶりが半端じゃない！ドラ1ルーキー竹丸の圧巻ピッチング昨年覇者、強力打線で知られる阪神を3回まで無失点に封じ込めると、4回無死一、三塁のピンチには相手4番の佐藤輝明に対し、宝刀チェンジア