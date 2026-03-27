山田裕貴が主演を務めるドラマ『ちるらん新撰組鎮魂歌』のドラマシリーズ“京都決戦篇”が、2025年3月27日よりU-NEXTで独占配信を開始した。あわせて、北村匠海が高杉晋作役で出演することが明らかになり、山田との再共演が注目を集めている。【別カット】かっこいい！クールな表情の山田裕貴＆中島健人本作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を手がけた人気コミックを初実写化した作品。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士