◇セ・リーグDeNA2―3ヤクルト（2026年3月27日横浜）プロ野球は27日、セ、パ両リーグの公式戦がナイター6試合で開幕。DeNAはヤクルトに2―3で敗れた。相川亮二新監督（49）の初勝利はおあずけとなった。相川監督が1番に据えた牧が躍動した。公式戦で初めて1番に入った牧は初回、ヤクルト先発・吉村の初球、151キロ直球を右中間席に運んだ。球団では、1961年の4月8日の広島戦で近藤昭仁が放って以来、65年ぶりとなる開幕