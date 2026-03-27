俳優の織田裕二が主演を務める連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』のシリーズ続編の制作が決定した。2027年に放送・配信される予定で、壮大な物語がさらにスケールアップさせることを若松節朗監督、大原康明プロデューサーが表明している。【画像】織田・反町・亀梨のオフショット本作は、北方謙三による大河小説『水滸伝』を原作にした一大スペクタクル。日本ドラマ史上“規格外”とも称されるスケールで、腐敗した権力に抗う者た