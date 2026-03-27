２０２４年から芸能活動を自粛しており、１９日に活動再開を発表したお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（５２）が２７日、都内で開催された「第４３５回ラ・ママ新人コント大会」で、井戸田潤とともに、復帰後初仕事となる漫才を披露した。「ラ・ママ−」にはスピードワゴンとして以前漫才で出演しており、２２年７月から渡辺正行と２人で司会を務めていた。この日は、スピードワゴンの名前が呼ばれると会場から大歓声が