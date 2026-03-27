◆卓球▽ノジマＴリーグ男子プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、２季ぶり５度目の優勝を果たした。ＲＳ２位の金沢ポート（金沢）は０―３で敗れ、初制覇はならなかった。優勝を逃した金沢の西東輝社長兼監督は会見で「残念な結果に終わってしまった。ただ、卓球の聖地といわれる代々木第二体育館で２４