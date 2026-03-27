ソニー・インタラクティブエンタテインメントが値上げする「プレイステーション5」の標準モデル（同社提供）ソニーグループ傘下のゲーム子会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントは27日、4月2日から家庭用ゲーム機「プレイステーション（PS）5」を世界全体で値上げすると発表した。国内では標準モデルが約23％高くなり9万7980円になる。ゲーム子会社は値上げについて「世界的な厳しい経済環境の変化が長期化している