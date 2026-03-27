◇セ・リーグ巨人3ー1阪神（2026年3月27日東京D）巨人は新加入の松本剛が「2番・中堅」でスタメン出場。攻守でチームの勝利に貢献した。初回に1番・キャベッジの先頭打者本塁打で先制した直後。阪神の先発・村上に対して5球連続ファウルなどで粘り、11球目に四球をもぎ取った。ここからチャンスが広がり2点目を奪った。6回1死では移籍後初安打となる中前打。オフに日本ハムからFAで加入した32歳は「「ファンのみなさん