プロ野球は２７日、セ、パ両リーグで開幕し、２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は昨季リーグ覇者の阪神を破り、白星発進した。パ・リーグでは３連覇に挑むソフトバンクが日本ハムとの接戦を制した。巨人３―１阪神（セ・リーグ＝２７日）――巨人はキャベッジの先頭打者本塁打などで先行し、ダルベックのソロで加点。新人の竹丸が６回１失点と好投し、継投で振り切った。阪神の村上は巨人戦初黒星。◇ヤクルト３―２ＤｅＮＡ