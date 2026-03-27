始球式を務める、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード金メダリストの木村葵来＝東京ドームミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボードのビッグエア男子で金メダルに輝いた木村葵来（ムラサキスポーツ）が始球式を行った。歓声に包まれ「自分は見てもらうのは結構好き。緊張はあまりせず楽しんで投げられた」と笑顔だった。米大リーグのドジャースが好きで、主力選手のベッツの影響で丸刈りにしたという。「もし（マウンドに再