◇セ・リーグ広島6―5中日（2026年3月27日マツダスタジアム）広島が中日との開幕戦にサヨナラ勝ちした。4点ビハインドの9回に代打・モンテロの適時打と「1番・中堅」で出場のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）のプロ初安打となる左翼線二塁打で同点。延長10回に「8番・遊撃」で出たドラフト3位・勝田成内野手（22＝近大）が右翼線に劇的なサヨナラ打を放った。開幕戦のお立ち台は新人2人が登場した。プロ初安打が