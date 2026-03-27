「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）広島が３０年ぶりの開幕戦サヨナラ勝ち。同点の延長十回にドラフト３位新人の勝田（近大）が試合を決めた。打線は２点を追う五回に先頭の代打・秋山が左翼の頭上を超える三塁打で出塁。続くドラフト１位・平川（仙台大）が二ゴロに倒れる間に秋山が生還した。１−５の九回には連打と四球で１死満塁とすると、代打・モンテロが中前２点打。続く平川が左翼線に落ちる同点の２