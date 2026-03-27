ボートレース大村の「おおむら桜祭り競走イオン大謝恩祭」が２８日、開幕する。溝口海義也（３０＝福岡）が今節手にした３４号機は２連率３９％。「特訓は目立つ感じはなかった。本村（大）選手と足併せして直線は少し分が良さそうだった。ターン回りはかったるい」と調整の余地はありそうだ。２０２６年後期に適用される昨年１１月以降の勝率は６・４１と３期ぶりのＡ１級復帰が手に届く位置。「ここを含めて残り３節、福