ＪＲ東海は、不通となっている高山線の杉原駅から猪谷駅の間の運転再開に2カ月以上かかると発表しました。 ＪＲ東海によりますと、岐阜県飛騨市の杉原駅と富山県の猪谷駅の間にある「第2宮川橋梁」で17日に橋脚の地盤が川の流れで削られる洗堀が確認されたことからこの区間での運転を見合わせ、バスが代行輸送しています。 その後の調査で、橋脚の基礎の一部が露出していることが分かりました。 ＪＲ東海は、復旧工事