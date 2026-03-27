俳優の杉咲花さん（28）と西島秀俊さん（54）が、アルコール飲料の新CM発表会に登場しました。CM撮影では、おいしい料理を堪能したという2人。司会者から普段、料理をするのか聞かれた杉咲さんは、「たまに作りますね。最近は揚げ物を上手になりたいなと思って、揚げ物セットを一式そろえたんですけど」と話しました。2種類の味の唐揚げを作ったそうで、「梅酢に30分くらい漬けて揚げるのと、ニンニク醤油の唐揚げ2種類作りました