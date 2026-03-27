春から初夏にかけての気分転換にぴったりな、爽やかスイーツが登場♡銀座コージーコーナーから、瀬戸内レモンを使った限定ケーキが販売スタートしました。ほどよい酸味とすがすがしい香りが広がるラインナップは、新生活のスタートにもぴったり。軽やかな味わいで、心もリフレッシュできる春スイーツをチェックしてみてください♪ 爽やかさ際立つレモンパイ 「瀬