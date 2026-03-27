ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は4日目を終えた。1枠のドリームを逃げて勝利。2日目まで3戦オール2連対で得点率トップだった場面もあった末永和也（27＝佐賀）だが、最終的に得点率7位での通過となった。予選最後の4日目2Rは5カドからトップスタート。捲りを狙ったが、カド受けの前田に止められて最終的に4着だった。「昼間ということもあって重たかった」と振り返る。蒲郡は昨年10月のG1・70周年