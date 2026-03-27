きょう（27日）、千葉市花見川区の交差点で、横断歩道を渡っていた小学生ぐらいの男の子が、車2台に立て続けにはねられ死亡しました。きょう午後6時半ごろ、千葉市花見川区幕張町の国道14号で、「車2台と歩行者の事故」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、小学生ぐらいの男の子が横断歩道を歩いて渡っていたところ、直進してきた乗用車にはねられたということです。男の子は、その直後に、隣の車線を直進してい