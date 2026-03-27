ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は4日目を終えた。4日目4Rで今節初勝利。久田敏之（44＝群馬）が得点率6.20で予選を終えた。枠なり3対3の進入の4カドからコンマ04のトップスタート。1つ内の馬場に捲りを催促して、1Mでズバッと展開を捉えた。「最初はレース足が良くなかったけど、今はターン回りがまともになっている。あとはスタートが決まれば」と振り返る。蒲郡相性は抜群。昨年10月のG1・70周年で