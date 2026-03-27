「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）ヤクルトが逆転で開幕白星発進。今季から指揮を執る池山監督が初勝利をつかんだ。１点リードの九回は、キハダが先頭への四球から１死二塁のピンチを招いたが、最後は代打・度会、代打・九鬼を連続三振で締め逃げ切った。池山監督は「いやあ、しびれるね」と第一声。「最後はもう神頼みで、お願いしますって目をつぶってたら終わってました」と興奮気味に振り返った。