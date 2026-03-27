河北省雄安新区容城県軽紡城にある河北海発玩具で社員が「AI玩具」の紹介をしていた。中国新聞網が伝えた。雄安新区のぬいぐるみ産業は1980年代に始まり、現在では中国全土におけるぬいぐるみの主要集散地となっている。年間売上高は120億元（約2760億円）を上回り、周辺地域の10万人以上の雇用を生み出している。河北海発玩具が開発したAI玩具「AIKids」は16のオリジナルIPを擁し、対話機能や知育・付き添い機能など66種類の機能