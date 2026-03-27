中国国際航空は3月24日、ベルギーのブリュッセル国際空港でブリュッセルと北京を結ぶ直行便の就航式を行いました。また、ブリュッセルから成都までの直行便も26日に正式に就航しました。 ブリュッセル空港のレオン・フェルハーレン（Leon Verharen）航空事業開発ディレクターは、「ブリュッセル空港にとって、中国は既に最も重要な長距離航空市場の一つとなっている。それと同時に、ベルギーと中国の観光、文化、経済・貿易分野で