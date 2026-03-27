◇パ・リーグロッテ3ー1西武（2026年3月27日ZOZOマリン）ロッテの5年目捕手・松川虎生が攻守で勝利に貢献した。捕手としては、新人ながら開幕投手を務めた先発・毛利を好リードでけん引。打っては2回2死二塁で先制の中前打、4回1死満塁では左前適時打と2安打2打点。「いいスイングができた。めちゃくちゃうれしい」と喜びがあふれた。市和歌山から21年ドラフト1位で入団。1年目の22年には佐々木朗希（現ドジャース）と