◇パ・リーグオリックス0―10楽天（2026年3月27日京セラD）無念の早期KOを、オリックス・宮城は真正面から受け止めた。帰路につく前、自ら足を止めて報道陣に囲まれるのを待った。「悪いところが全部出たかなと。なかなかこういう風に連打されるとか、たくさん点を取られるのはそう続かないことだと思う。次に向けてしっかり準備して、できることをやれれば」いずれも自己ワーストタイの1回2/3を8失点（自責2）。落ち